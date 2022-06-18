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В Киеве прокомментировали позицию Казахстана по "ЛДНР"

Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия, констатировал Подоляк.
В Киеве прокомментировали позицию Казахстана по "ЛДНР"

Отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в глаза российскому лидеру Владимиру Путину признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" свидетельствует о том, что у России почти не осталось союзников. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях. Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия", - отметил он.

Таким образом, подчеркнул Подоляк, Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал "нерукоподаваемого изгоя".

Напомним, в своем ответе Путину на Петербургском международном экономическом форуме Токаев назвал "ЛДНР" квазигосударствами и отказался признавать их.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Казахстане заявили, что придерживаются нейтралитета в этой войне.

 

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