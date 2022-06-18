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У берегов Одесчины уничтожена вражеская мина

Используя морские мины, Россия угрожает гражданскому судоходству и человеческой жизни, отметили в ВСУ.
У берегов Одесчины уничтожена вражеская мина

Украинские защитники обнаружили у берегов Черного моря в Одесской области дрейфующую российскую мину и подорвали ее. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщается на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Как указано, взрывоопасный предмет заметили силы обороны во время патрулирования берега. Снаряд обезвредили на месте обнаружения.

В ВМС напомнили, что подобные случаи происходят не впервые. Ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии.

"Используя морские мины, Россия угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни", - констатировали защитники.

Как сообщалось, в начале июня на пляже Песчаный в Мариуполе два человека подорвались на мине и погибли. Один из них - восьмилетний мальчик. 

 

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