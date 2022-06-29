Оккупанты выпустили по Сумской области за день более 180 снарядов

Российские войска весь день обстреливали Сумскую область из разных видов оружия с территории России.

Из-за вражеских обстрелов Сумской области два человека погибли, трое получили ранения. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Живицкий рассказал, что 28 июня с 10:00 оккупанты начали обстреливать территорию Краснопольской и Великописаревской громад.

"Были авиационные обстрелы: россияне запустили около 20 ракет с вертолетов, не пересекавших линию государственной границы. Все прилеты - Краснопольская и Миропольская громады", - написал глава ОВА.

Начиная с полудня оккупанты били по селам Краснопольской громады, выпустили около 50 артиллерийских выстрелов из САУ, также они вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета. После полудня на одно из сел Великописаревской громады беспилотник сбросил взрывное устройство. То же самое произошло и после 20:00.

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