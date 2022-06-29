В оккупированном Северодонецке заканчивается еда - мэр города

Российские оккупанты полностью захватили Северодонецк, при этом бойцы ВСУ отошли на более подготовленные оборонительные позиции.

В Северодонецке еще остаются более семи тысяч гражданских / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

В оккупированном Северодонецке все еще остаются более семи тысяч гражданских лиц, при этом в городе заканчивается продовольствие. Об этом сообщает глава города Александр Стрюк

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Стрюк сообщил, уехать из Северодонецка сейчас можно только в сторону временно оккупированных территорий.

"Перед началом штурма города там оставалось 10-11 тысяч человек, сейчас – 7-8. Уехать из Северодонецка можно только в сторону временно оккупированных территорий - других возможностей оккупант не дает", - сообщил он.

Также, по его информации, гражданское население начало выходить из укрытий Азота, когда обстрелы оккупантов утихли.

"В городе заканчивается еда, которую привозили украинские волонтеры", - добавил Стрюк.

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