В Николаеве прогремели мощные взрывы
Николаев подвергся очередному вражескому удару.
В Николаеве утром 29 июня прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.
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Жителей города просят не покидать укрытия.
"На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрелов!", - написал Сенкевич.
Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.
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