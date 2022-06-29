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В Николаеве прогремели мощные взрывы

Николаев подвергся очередному вражескому удару.
В Николаеве прогремели мощные взрывы
В Николаеве прогремели мощные взрывы / Соцсети

В Николаеве утром 29 июня прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

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Жителей города просят не покидать укрытия.

"На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрелов!", - написал Сенкевич.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.

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