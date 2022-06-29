Враг перебрасывает свои силы, кое-где имеет успех – обстановка на фронте

В это же время по ряду направлений противник бросил силы на сдерживание ВСУ.

Войска РФ перебрасывают свои силы на некоторых направлениях. В одном их них у рашистов есть частичный успех. Подробности об обстановке на фронте сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, на Волынском и Полесском направлениях Беларусь продолжает проводить учения. С 28 июня по 16 июля в Гомельской области пройдут учения с военнообязанными. Будут проработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов, проведения слаживания и охраны объектов.

На Северском направлении в Курской и Брянской областях враг держит до 3 БТГ, обстреливает Силы обороны в Сумской и Черниговской областях. Для обстрела приграничных районов Сумской области россияне установили у границы РСЗО "Град".

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удерживать ранее занятые позиция.

В направлении Славянска они бросили основные усилия на ведение штурмовых действий с целью выхода на рубежи Богородичное-Краснополье и создания условий для наступления на Барвенково и Славянск. Также захватчики обстреляли подразделения ВСУ в районах Маяков и Серебрянки. С целью пополнения потерь они перебросили в указанные районы вооружение и технику.

На Донецком направлении основные усилия противника брошены наведение боев на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения Лисичанска.

На Лисичанском направлении рашисты наступают у Волчеяровки-Верхнекаменки.

На Бахмутском направлении они наступают в направлении Медная Руда-Клиновое, имеют частичный успех на севере Клинового и у трассы Е-40, что у Угледарской ТЭС. Чтобы сохранить темп наступления, группировку врага усилили одной БТГ.

На Новопавловское направление было переброшено до 2 БТГ с Авдеевского и Бахмутского направлений.

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На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлении оккупанты активными не были, вели обстрелы с целью сковывания наших Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

А вот на Южнобужском и Таврийском направлениях основные усилия захватчики бросили на удержание ранее занятых рубежей и недопущение контрнаступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении россияне даже перебросили одну БТГ с целью усиления своей группировки.

На Николаевском направлении рашисты решили прикрыть районы, где у них вооружение и техника, развернув зенитную ракетную С-300ВМ.

В свою очередь украинская авиация продолжает наносить удары по скоплениям живой силы и техники российских захватчиков на указанных направлениях. Они несут огромные потери в боях с нашими воинами.

Напомним, ранее в НАТО заявили о планах одобрить комплексную помощь Украине.

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