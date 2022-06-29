Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Удар по многоэтажке в Николаеве: есть жертвы

В результате вражеского удара два человека погибли и три получили ранения.
Удар по многоэтажке в Николаеве: есть жертвы
Иллюстративное фото / Соцсети

В Николаеве оккупанты 29 июня нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

Читайте также: Джонсон высказался о сроках окончания войны в Украине

Сообщается, что в результате вражеского удара два человека погибли и три получили ранения.

"Имеем попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики", - написал он.

Мэр также попросил не фотографировать места попаданий.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK