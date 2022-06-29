Удар по многоэтажке в Николаеве: есть жертвы

В результате вражеского удара два человека погибли и три получили ранения.

В Николаеве оккупанты 29 июня нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

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Сообщается, что в результате вражеского удара два человека погибли и три получили ранения.

"Имеем попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики", - написал он.

Мэр также попросил не фотографировать места попаданий.

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