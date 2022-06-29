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Ракетный удар по Днепру: из-под завалов достали тела 2 погибших

Под завалами нашли тела мужчины и женщины
Ракетный удар по Днепру: из-под завалов достали тела 2 погибших
Последствия удара / facebook.com/MNSDNE

Вчера российские войска нанесли ракетный удар по автотранспортному предприятию в Днепре. Под завали обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Валентин Резниченко и в ГСЧС.  

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“Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших – мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", - поделился Резниченко.  

Он добавил, что на месте удара были обнаружены осколки ракет “Калибр”. Всего по Днепру было выпущено шесть ракет, четыре из которых сбила ПВО. Как сообщили в ГСЧС, поисковые работы уже окончены.  

Последствия удара / facebook.com/MNSDNE
Последствия удара / facebook.com/MNSDNE

Последствия удара / facebook.com/MNSDNE
Последствия удара / facebook.com/MNSDNE

Напомним, что вчера войска страны-агрессора России также ударили по территории Криворожской ТЭС. 

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