Войска РФ обстреляли Харьковщину из РСЗО и вертолетов: есть погибшие

На данный момент известно о двух погибших и восьми раненых

За прошлые сутки оккупанты обстреливали Харьков и область из РСЗО и вертолетов Ка-52. В результате российских обстрелов погибли два человека, еще восемь получили ранения, зафиксированы многочисленные разрушения. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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"В Харькове пострадали Индустриальный, Шевченковский и Слободской районы. Днем враг обстрелял Индустриальный район, 5 человек были госпитализированы. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории. Около 23 часов оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, 1 женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована”, - написал Синегубов.

Он добавил, что после 23:00 войска РФ ударили по Слободскому району, из-за чего возник пожар. Предварительно обошлось без пострадавших.

В области враг обстреливал Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома.

По селу Ивашки Золочевской общины оккупанты нанесли удары из артиллерии, а возле села Явирское нанесли авиаудар из вертолетов Ка-52 “Аллигатор”.

В Циркунах из-за обстрелов погибли двое мужчин 29 и 36 лет, еще один получил ранения. Еще два человека пострадали в Дергаческой общине.

По информации главы администрации, ВСУ отразили штурм в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана. Украинские военные держат позиции, в том числе и "на горячем Изюмском направлении".

Напомним, что вчера российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову поздно вечером, вызвав пожар в южной части города.

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