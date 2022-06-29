В Мариуполе оккупанты пытаются вербовать эвакуированных граждан – ГУР

Захватчики собирают личные данные выехавших из города жителей

Российские оккупанты собирают личные данные жителей временно захваченного Мариуполя якобы для приема заявок о поврежденном имуществе из-за боевых действий. Затем они пытаются найти эвакуированных мирных жителей, чтобы их завербовать. Об этом сегодня сообщили в ГУР МО Украины.

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“Для этого гражданам необходимо подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение в случае, если отстроить невозможно. В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество якобы было повреждено в результате обстрелов ВСУ. Также необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания”, - поделились в ГУР.

Граждан, в доме которых зарегистрированы люди, которые выехали на территорию подконтрольную Украине, вызывают на допрос. По информации разведки, после этого захватчики пытаются связаться с лицом, которое покинуло временно оккупированный город.

"Сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаев денежных компенсаций за разрушенное жилье, которое не подлежит восстановлению, не зафиксировано", - отметили в ГУР. Россияне просто сносят поврежденные дома, не предоставляя жителям альтернативы.

Напомним, что недавно во временно оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва. Пострадали подросток 15 лет и мужчина 23 лет.

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