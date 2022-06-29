Укрзализныця резко повышает стоимость грузоперевозок

Кубраков объяснил необходимость повышения тем, что господдержки для финансирования УЗ не хватает.

Укрзализныця повысила тарифы на ж/д-перевозки на 70%. Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также: Джонсон высказался о сроках окончания войны в Украине

По его информации, грузовые перевозки сократились на более чем 65%, а именно они являются ключевым источником дохода для компании.

"Грузовые перевозки, являющиеся ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей были разрушены врагом. В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн пассажиров, перевезли около 97 тыс. тонн гуманитарной помощи", - написал он.

Министр сообщил, что с начала войны на счета компании было направлено 10 млрд грн.

"Ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 млрд грн, учитывая то, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%", - написал он.

Кубраков объяснил необходимость повышения тем, что господдержки для финансирования УЗ не хватает.

"Кроме потерь значительной части грузовых и пассажирских перевозок возрастают расходы на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно разрушается врагом, энергоносители и горюче-смазочные материалы. Это все ставит под угрозу стабильное функционирование Укрзализныци", - заявил министр.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.