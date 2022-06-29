Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украинский ведущий показал, как живут бойцы ВСУ

На видео ведущий, который тоже воюет против российских оккупантов, предстал возле окопа, который назвал "квартирой" и иронично предложил аренду.
Украинский ведущий показал, как живут бойцы ВСУ
Украинский ведущий Даниэль Салем / instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский ведущий Даниэль Салем показал "жилье" военнослужащих ВСУ. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также: Джонсон высказался о сроках окончания войны в Украине

На видео ведущий, который тоже воюет против российских оккупантов, предстал возле окопа, который назвал "квартирой" и иронично предложил аренду. 

"Сдам однокомнатную квартиру в Херсонской области под мероприятия. Мероприятия однотипные, но скучно не бывает. Соседи шумные, но и нам пошуметь можно. Удобства - там где удобно. Вид на Перемогу. Слава Украине!" - написал ведущий.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK