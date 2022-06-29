Украинский ведущий показал, как живут бойцы ВСУ

На видео ведущий, который тоже воюет против российских оккупантов, предстал возле окопа, который назвал "квартирой" и иронично предложил аренду.

Украинский ведущий Даниэль Салем показал "жилье" военнослужащих ВСУ. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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На видео ведущий, который тоже воюет против российских оккупантов, предстал возле окопа, который назвал "квартирой" и иронично предложил аренду.

"Сдам однокомнатную квартиру в Херсонской области под мероприятия. Мероприятия однотипные, но скучно не бывает. Соседи шумные, но и нам пошуметь можно. Удобства - там где удобно. Вид на Перемогу. Слава Украине!" - написал ведущий.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.