ВСУ продолжили контрнаступление к северу от Херсона - ISW

Российские войска в свою очередь безуспешно пытались восстановить утраченные позиции на северо-западе области.

ВСУ освободили от оккупантов два населенных пункта. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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28 июня украинские военнослужащие продолжали контрнаступление и освободили села Зеленый Гай и Барвинок. Они расположены приблизительно в 25 км к северу от Херсона (на границе Херсонской и Николаевской областей).

Ранее представитель Пентагона заявил, что в прошлые выходные ВСУ освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона. Также в публикации приводятся данные украинского Южного оперативного командования. Согласно предоставленной информации, российские войска безуспешно пытались восстановить ранее утраченные позиции в Потемкино, Плотницком и Лупареве на северо-западе Херсонской области.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.