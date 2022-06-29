Кулеба рассказал о позиции Украины насчет НАТО

Кулеба заявил, что интеграция в НАТО предусмотрена Конституцией Украины, и североатлантический альянс - это наиболее эффективный механизм безопасности в Европе.

Украина не пересмотрела намерение вступить в НАТО, но одного желания недостаточно. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью RFI.

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Кулеба заявил, что интеграция в НАТО предусмотрена Конституцией Украины, и североатлантический альянс - это наиболее эффективный механизм безопасности в Европе.

"Но для вступления Украины в НАТО одной ее воли недостаточно, НАТО также должно этого захотеть. Недавно мы видели, что в отношении членства в Европейском союзе было принято историческое решение, но в отношении НАТО с начала войны организация ни разу не сделала жеста в пользу интеграции", - подчеркнул Кулеба.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.