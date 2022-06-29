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Как HIMARS, но мощнее: Норвегия даст Украине еще американских РСЗО

Перед передачей техники ВСУ ее модернизируют.
Как HIMARS, но мощнее: Норвегия даст Украине еще американских РСЗО
M270 / wikipedia

Норвегия передаст Украине американские установки РСЗО M270 для запуска тактических ракет. Это аналог уже полученного нашей страной вооружения HIMARS, однако немного мощнее по некоторым показателям. Подробности рассказали в норвежском Минобороны.

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В публикации говорится, что Норвегия продолжает поддержку Украины, чтобы она продолжила борьбу за свою независимость и свободу. Стране нужно больше оружия.

"…и это очень востребованный потенциал для Украины, которого мы бы не достигли без тесного сотрудничества с Великобританией", – говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

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Отмечается, что Украине для начала передадут три установки M270, которые находятся на хранении. Перед отправкой их модернизирует Великобритания. Вместе с этим ВСУ передадут 5 тыс гранат.

Примечательно, что всего у Нидерландов есть 12 указанных РСЗО, ведь это тактическое оружие. Кроме того, такое же РСЗО готовится передать нашей стране и Великобритания с Германией.

РСЗО M270 является аналогом уже полученных Украиной установок HIMARS. Различие заключается в том, что первые системы имеют гусеничную базу, а соответственно менее мобильны, а вторые – колесную базу, соответственно более мобильны. Кроме того, HIMARS может запустить одновременно до шести ракет. M270 в этом плане немного мощнее – может запустить до 12 тактических ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от США системы ПВО NASAMS средней и большой дальности.

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