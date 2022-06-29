Как HIMARS, но мощнее: Норвегия даст Украине еще американских РСЗО

Перед передачей техники ВСУ ее модернизируют.

Норвегия передаст Украине американские установки РСЗО M270 для запуска тактических ракет. Это аналог уже полученного нашей страной вооружения HIMARS, однако немного мощнее по некоторым показателям. Подробности рассказали в норвежском Минобороны.

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В публикации говорится, что Норвегия продолжает поддержку Украины, чтобы она продолжила борьбу за свою независимость и свободу. Стране нужно больше оружия.

"…и это очень востребованный потенциал для Украины, которого мы бы не достигли без тесного сотрудничества с Великобританией", – говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

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Отмечается, что Украине для начала передадут три установки M270, которые находятся на хранении. Перед отправкой их модернизирует Великобритания. Вместе с этим ВСУ передадут 5 тыс гранат.

Примечательно, что всего у Нидерландов есть 12 указанных РСЗО, ведь это тактическое оружие. Кроме того, такое же РСЗО готовится передать нашей стране и Великобритания с Германией.

РСЗО M270 является аналогом уже полученных Украиной установок HIMARS. Различие заключается в том, что первые системы имеют гусеничную базу, а соответственно менее мобильны, а вторые – колесную базу, соответственно более мобильны. Кроме того, HIMARS может запустить одновременно до шести ракет. M270 в этом плане немного мощнее – может запустить до 12 тактических ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от США системы ПВО NASAMS средней и большой дальности.

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