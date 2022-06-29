В Николаевской области стала опасней ситуация – глава ОВА

Российские оккупанты стали чаще обстреливать населенные пункты Николаевской области.

На данный момент в Николаеве и в Николаевской области ситуация опаснее, чем три недели назад, так как российские оккупанты стали значительно чаще обстреливать населенные пункты. Об этом 29 июня во время брифинга рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что российские оккупанты каждый день обстреливают населенные пункты Николаевщины, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ким считает, что оккупанты обстреливают мирные населенные пункты для того, чтобы запугать местное население и деморализовать военнослужащих ВСУ.

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Напомним, 28 июня российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Николаевской области, в том числе Николаеве. В результате вражеских обстрелов погибли и были ранены мирные жители, повреждено или полностью разрушено 3 многоквартирных дома и 40 частных жилых домов.

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