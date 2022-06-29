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Зеленский проводит встречу с президентом Индонезии: первые подробности

Появилась информация о первых совместных договоренностях глав государств
Зеленский проводит встречу с президентом Индонезии: первые подробности
Владимир Зеленский и Джоко Видодо / EPA / UPG

Сегодня, 29 июня, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Информацией поделились в Telegram-канале Зеленского.  

“Визиты наших партнеров не прекращаются. Сегодня встречаюсь в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Спасибо, что в это непростое для нашего государства время мы чувствуем поддержку вашего народа и страны!" - подписал видео украинский президент. 

Также на совместном брифинге глав государств Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Индонезия договорились о введении безвизового режима между странами.  

"Это хорошая новость. Это важно для наших народов со всех точек зрения для социального развития, для связей между людьми", - поделился Зеленский. 

Ранее президент Индонезии во время прибытия в Киев сообщил, что едет реализовывать мирную миссию с добрыми намерениями.

Напомним, глава индонезийского МИД Ретно Марсуди рассказала, что президент в этом месяце намеревается встретится с Зеленским и Путиным.

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