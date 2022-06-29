Арестовано имущество гражданина РФ, не платившего налоги в Украине
Арестованы банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости россиянина. Примерная стоимость арестованного имущества - около 1,3 млрд грн.
Бюро экономической безопасности разоблачило гражданина РФ, уклонявшегося от уплаты налогов в Украине. Суд арестовал имущество нарушителя на сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Сообщается, что россиянин скрывал фактические объемы дохода, полученного от предоставления в аренду объектов коммерческой недвижимости в одной из областей Украины, и не уплатил налоги на сумму более 18,6 млн. грн.
Арестованы банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости россиянина. Примерная стоимость арестованного имущества - около 1,3 млрд грн.
Сообщается также, что бюро исследует деятельность 21 700 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: