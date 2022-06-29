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Арестовано имущество гражданина РФ, не платившего налоги в Украине

Арестованы банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости россиянина. Примерная стоимость арестованного имущества - около 1,3 млрд грн.
Арестовано имущество гражданина РФ, не платившего налоги в Украине

Бюро экономической безопасности разоблачило гражданина РФ, уклонявшегося от уплаты налогов в Украине. Суд арестовал имущество нарушителя на сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Сообщается, что россиянин скрывал фактические объемы дохода, полученного от предоставления в аренду объектов коммерческой недвижимости в одной из областей Украины, и не уплатил налоги на сумму более 18,6 млн. грн.

Арестованы банковские счета, земельные участки и объекты коммерческой недвижимости россиянина. Примерная стоимость арестованного имущества - около 1,3 млрд грн.

Сообщается также, что бюро исследует деятельность 21 700 компаний, бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ.

 

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