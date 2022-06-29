Украина получила "транспортный безвиз" с ЕС

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

Украина подписала соглашение о либерализации автомобильных перевозок с Евросоюзом. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в среду, 29 июня.

Документ был подписано во французском Лионе. Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Переговоры о заключении этого соглашения начались осенью прошлого года, но с учетом сложной логистической ситуации в Украине, вызванной блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, ЕС существенно ускорил процесс согласования соглашения.

Кроме того, соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу уже с сегодняшнего дня. На постоянной основе соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

Вызванная морской блокадой нагрузка на автотранспорт значительно увеличила потребность в разрешениях на международные перевозки, которые по некоторым направлениям выросли в несколько раз. Такие разрешения необходимы перевозчиками, чтобы экспортировать или импортировать товары автотранспортом.

В первый месяц полномасштабного вторжения министерству инфраструктуры удалось достичь договоренностей о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС, но многие заканчивали действие уже летом. Следовательно, был риск, что осенью разрешения закончатся и грузовой дорожный транспорт остановится.