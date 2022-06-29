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Возросло количество погибших вследствие обстрела Николаева

Во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы двое спасателей, сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Возросло количество погибших вследствие обстрела Николаева

По состоянию на 17:30 среды, 29 июня, в Николаеве в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли пять человек и пострадали человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Сообщается, что бойцы ГСЧС сумели спасти троих людей.

Во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы двое сотрудников ГСЧС.

 

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