Возросло количество погибших вследствие обстрела Николаева

Во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы двое спасателей, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 17:30 среды, 29 июня, в Николаеве в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли пять человек и пострадали человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.



Сообщается, что бойцы ГСЧС сумели спасти троих людей.

Во время проведения аварийно-спасательных работ травмированы двое сотрудников ГСЧС.