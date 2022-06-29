Под Киевом из-за удара молнии рухнул мост, есть жертвы

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента.

В Киевской области в селе Демидов в результате удара молнии и детонации взрывного устройства оказался разрушен мост через реку Ирпень. Есть погибший и раненые. Об этом стало известно в среду, 29 июня.

Так, глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный написал в Facebook, в связи с повреждением мостового переезда в селе Демидов движение транспорта временно невозможно.

В комментариях к своему посту он также написал о причинах повреждения: "Детонация из-за молнии. Не паниковать".

Пидкурганный добавил, что решается вопрос проезда через Козаровичи.

В свою очередь Киевская областная военная администрация сообщила об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента.