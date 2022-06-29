Оккупанты и коллаборанты захватили объекты Херсоноблэнерго

В Херсоноблэнерго подчеркнули, что на сегодняшний день поставка электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины, исключительно украинскими поставщиками.

Оккупанты и коллаборанты захватили отдельные объекты Херсоноблэнерго. которые обеспечивали поставку и распределение электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе АО Херсоноблэнерго.

"27 июня 2022 года представителями так называемой "Херсонской военной гражданской администрации", при поддержке представителей ФСБ РФ и участием начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО Херсоноблэнерго были захвачены отдельные объекты, принадлежащие АО Херсоноблэнерго и обеспечивавшие снабжение и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области. Во время захвата предприятия оккупантами был представлен так называемый новый руководитель предприятия Жаханович Ю.Е., не имеющий никакого отношения к исполнительным органам АО Херсоноблэнерго. Единственным законным руководителем общества является председатель правления Сафронов И.М.", - говорится в заявлении облэнерго.

В заявлении сообщается, что с 27 июня Херсоноблэнерго частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области. Оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, в частности заставляют писать заявления на сотрудничество.

В Херсоноблэнерго подчеркнули, что на сегодняшний день поставка электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины, исключительно украинскими поставщиками.

"Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне, а все остальные возможные расчеты - это мошенничество", - подчеркнули в компании.

Руководство АО обратилось в правоохранительные органы Украины.