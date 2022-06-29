Украина уже отвечает стандартам НАТО - замглавы ОП

Заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, возглавляющий делегацию Украины на саммите, сказал, что удовлетворен результатами саммита, и акцентировал на сохранении курса на вступление в Альянс.

Официальный Киев считает, что Украина уже отвечает стандартам НАТО, и сохраняет курс на продолжение интеграции. Об этом заявил заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, возглавляющий делегацию Украины на саммите, сообщает Европейская правда.



Жовква сказал, что удовлетворен результатами саммита, и акцентировал на сохранении курса на вступление в Альянс.

"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - подчеркнул заместитель главы ОПУ.

Игорь Жовква также видит новые возможности для Украины по приглашению к членству в НАТО Швеции и Финляндии в обход механизма ПДЧ. Кроме того, он убежден, что Украина уже сейчас совместима со стандартами Альянса.

"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО - это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но с не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", - заявил Жовква.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО показал способность Североатлантического союза принимать "сложные, но важные решения".

Напомним, на саммите НАТО по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал страны НАТО предоставить Украине больше оружия, чтобы война с Россией завершилась как можно быстрее.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет поддерживать Украину так долго, как это необходимо.