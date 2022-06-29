У Лисичанска и Бахмута уничтожены вражеские ДРГ

Вражеские диверсанты безуспешно пытались действовать возле населенных пунктов Верхнекаменка и Берестовое.

Украинским военным удалось нейтрализовать вражеские диверсионно-разведывательные группы возле городов Лисичанск и Бахмут. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в среду, 20 июня.

Так, на Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Долины, Богородичного, Никольского, Грушувахи и Долгенького. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник пытался блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Совершил обстрелы Лисичанска, Верхнекаменки, Северска и нанес авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В районе Верхнекаменки задействовал ДРГ.

"Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли", – говорится в сообщении.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от села Возрождение. Пытался наступать в районе Спорного, успеха не имел, отошел. ДРГ противника ВСУ обезвредили неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстреливал Авдеевку, Веселое, Павловку, Белогорье, Инженерного, Ольговского, Преображенки и Гуляйпольского. Кроме того, российские кафиры нанесли авиационных ударов вблизи Орехова и Щербаков.

На Северском направлении РФ обстреляла села Турья и Луговка Сумской области. Враг нанес авиационный удар по Угроедам.

На Харьковском направлении противник обстреливал Харьков, Базалиевку, Пришиб, Шестаково, Русскую Лозовую, Верхний Салтов, Ивановку и Замуловку.

На Южнобужском направлении враг также вел обстрелы, производит перегруппировку войск.

Ранее в Генштабе сообщили, что войска РФ за минувшие сутки достигли частичного успеха на Бахмутском направлении. Также враг усиливает обстрелы приграничных зон.