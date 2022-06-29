Несколько министров культуры подписали меморандум о поддержке Украины

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил: это событие важно тем, что демонстрируется солидарность Европы с Украиной в различных сферах.

Несколько министров культуры европейских стран подписали меморандум о поддержке и сотрудничестве с Украиной в сфере культуры. Об этом во Львове сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Восемь министров стран центральной Европы посетили Львов, один из них в онлайн, остальные присутствуют тут в Украине", - сказал Ткаченко.

Министр отметил: это событие важно тем, что демонстрируется солидарность Европы с Украиной в различных сферах.

"Мы подписали некую декларацию, а также наметили конкретные шаги для того, чтобы мы могли помочь украинской культуре не только за границей, что очень важно, но и тут сейчас нашим деятелям культуры, чтобы они возобновляли свою работу", - сказал он.

Среди конкретных шагов международных партнеров, которых ждет Украина, - поддержка совместных проектов, направленных на: цифровую трансформацию сферы управления культурным наследием; сопровождение оценки, реставрации и реконструкции разрушенных и поврежденных объектов культурного наследия, в частности, в форме культурного патронажа; поддержку учреждений и специалистов, ответственных за охрану и управление культурным наследием (музеи, заповедники, научные центры); методическое наблюдение и экспертизу.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины выступает против любого культурного диалога с агрессором.