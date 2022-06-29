Заблокировано $30 млрд элиты РФ - Минфин США

Речь идет преимущественно об активах на счетах, а также элитной недвижимости, сообщают в Министерстве финансов США.

Международная группа по санкциям REPO, созданная США и странами ЕС, заблокировала 30 млрд долларов активов российской элиты. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сообщается, что речь идет преимущественно об активах на счетах, а также элитной недвижимости.

"Заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и в экономических ресурсах на сумму более 30 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Минфин США сообщает также, что группа сотрудничает с частным сектором, чтобы ускорить процесс поиска, конфискации или ареста, установить факты отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования войны.