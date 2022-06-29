Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины и проекты в области энергоэффективности.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в Украину основателем компании Virgin Group, миллиардером Ричардом Брэнсоном. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в среду, 29 июня.

Британский предприниматель отметил, что приехал, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в стране и обсудить, как крупный международный бизнес может помочь Укране.

"Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель", – рассказал Ричард Брэнсон.

Зеленский поблагодарил бизнесмена за посещение пострадавших от российского вторжения населенных пунктов и отметил, что увиденное там – это лишь небольшая часть преступлений, которые Россия совершила в Украине.

Владимир Зеленский и Ричард Брэнсон также обсудили вопросы сохранения на высоком уровне внимания мира к российскому вторжению в Украину. Миллиардер отметил, что постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и поддерживает внедрение жесточайших санкций в отношении РФ и тех лиц, которые поддерживают и финансируют войну.

На встрече обсуждались проекты в области энергоэффективности и перспектив сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины.

Ричард Брэнсон выразил готовность помогать всем, чем сможет. Основатель Virgin Group отметил, что поражен оптимизмом украинцев и тем, что даже в такие тяжелые минуты они думают о восстановлении страны.

Ранее стало известно, что в ходе визита в Украину Брэнсон обсудил вопрос строительства нового самолета Мрия и перспективы сотрудничества в космической сфере.

Напомним, крупнейший в мире транспортный самолет Мрия был разрушен во время боев за аэропорт Гостомель в конце февраля 2022 года. Позже командир одного из трех экипажей самолета АН-225 Дмитрий Антонов сообщил, что новый самолет можно сделать из недостроенной части "сестры Мрии", но проект требует значительных вложений.