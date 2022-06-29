Обнародовано фото масштабного обмена пленными

Большинство украинских защитников, вернувшихся в среду из плена, получили серьезные ранения.

В среду из российского плена вернулись 144 защитников Украины. Среди них 95 защитников Мариуполя и Азовстали, сообщает Главное управление разведки Минобороны 29 июня.

Ведомство опубликовало фотографии того, как происходил процесс обмена пленными. Большинство украинских защитников, вернувшихся сегодня домой, были серьезно ранены.

Сразу после освобождения все военные получили медицинскую помощь и надлежащий уход.