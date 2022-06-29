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Украина может получить беспилотники из Чехии - СМИ

Дрон Bivoj оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения. Радиус его работы достигает 60 километров
Украина может получить беспилотники из Чехии - СМИ

Чехия может предоставить украинским военным разведывательные беспилотники Bivoj. Об этом сообщает České noviny в среду, 29 июня.

Отмечается, что главной задачей этих беспилотников в Украине станет предоставление данных для артиллерии. При этом сам дрон запускается с катапульты, оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения и весит около 25 килограмм. Радиус его работы достигает 60 километров. Также есть версия беспилотника, которая может переносить боеприпасы.

Украинские военные уже освоили эту технику. Скорее всего, беспилотники будут переданы бесплатно.

Ранее американская компания подарила 100 беспилотников Украине. Дроны Quantix Recon могут летать незамеченным силами противником и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей.

 

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