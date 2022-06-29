Украина получила от США грант $1,3 млрд

Средства выделены в рамках пакета финансирования государственного бюджета Украины на общую сумму $7,5 млрд.

Украина получила $1,3 млрд грантовой помощи от США в рамках более широкого пакета финансирования государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter в среду, 29 июня.

"Спасибо президенту США Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд. Спасибо за оперативные решения Всемирному банку, через механизм которого осуществлен перевод, и Дэвиду Малпассу (президент Всемирного банка – ред.)", – написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина будет ежемесячно получать от США финансовую помощь в размере около $1,5 млрд на поддержание работы правительства.

А в Пентагоне заявили, что США готовы годами вооружать Украину. При этом Вашингтон решает два вопроса: какое вооружение передать Киеву и какая подготовка понадобится украинским военным.