Обстрелы в Запорожской области: без газа остались Энергодар и Мелитополь

Еще до этого повреждения газопровода без газа оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах Запорожской области.

В Запорожской области российские захватчики обстреляли район села Мирное Пологовского района и повредили магистральный газопровод. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в среду, 29 июня.

Указано, что газоснабжение прервано в Ореховском районе.

"В ближайшие дни без газа останутся города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что еще до этого повреждения газопровода в результате террористических действий российских военных без газа оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.

Ранее оккупанты обстреляли пригород Запорожья из РСЗО. Под ударом оказались объекты инфраструктуры в одном из населенных пунктов возле областного центра.