ГУР опубликовало видео освобождения военных ВСУ

Домой вернулись 59 бойцов Нацгвардии, 28 - ВСУ, 30 моряков, 17 пограничников, девять теробороновцев и один полицейский.

Главное управление разведки Минобороны вечером в среду, 29 июня, обнародовало видео освобождения украинских военнослужащих из российского плена.

"Состоялся самый масштабный обмен с начала войны. 144 защитника Украины смогли вернуться домой", - говорится в подписи к ролику.

Напомним, накануне в результате обмена по формуле "144 на 144" домой вернулись 59 бойцов Нацгвардии, 30 - Военно-Морских сил; 28 - ВСУ, 17 пограничников, девять теробороновцев, один полицейский.

В частности, освобождены 95 защитников Азовстали, среди них 45 бойцов полка Азов.