Украина разрывает отношения с Сирией - Зеленский

Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.

Признание властями Сирии "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР" приведет к разрыву отношений Украины и Сирии. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 126-го дня войны.

"Россия все же выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет еще больше", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский рассказал о первом за всю историю независимости Украины визите в Киев президента Индонезии Джоко Видодо и о достигнутых договоренностях.

Ранее сообщалось, что Сирия приняла решение признать "независимость и суверенитет" "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики".