Жертвами обстрела многоквартирного дома стали десять человек - пятеро погибли, столько же получили травмы.

Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким вечером в среду, 29 июня, обнародовал видео "прилета" российской ракеты в пятиэтажный жилой дом в Николаеве.

Так, на ролике видно, как вражеский снаряд попадает в угол здания и взрывается.

Добавим, по данным мэра Николаева Александра Сенкевича, вследствие атаки оккупантов РФ, кроме жилого дома, под удар попали гаражный кооператив (сгорело 11 гаражей и девять автомобилей), база отдыха, портовая и производственная инфраструктура.

Cмотрите фотогалерею: Ким показал момент удара ракеты в многоэтажку в Николаеве

Напомним, накануне одна из десяти российских ракет, выпущенных по Николаеву, попала в жилой многоквартирный дом. В результате в одном из подъездов разрушены квартиры от третьего до пятого этажа. Ударной волной повреждены и близлежащие дома.

Жертвами обстрела пятиэтажки стали десять человек - пятеро погибли, столько же получили травмы.