При обстреле Сумщины погиб человек

В Краснопольской общине противник сбросил взрывное устройство. Жертвами атаки стал один житель, трое - ранены.

За сутки 29 июня российские военные обстреляли территории четырех общин в Сумской области. От рук захватчиков погиб один местный житель. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.

Так, в Белопольской общине после неудачной попытки обстрела ВСУ уничтожили вражеский беспилотник. Ближе к вечеру началась перестрелка с врагом - ранение получил один человек.

По Краснопольской общине россияне били из минометов (20 выстрелов), реактивной артиллерии и САУ. Во второй половине дня противник сбросил взрывное устройство. Жертвами атаки стал один житель, трое - ранены.

Великописаревскую общину армия РФ "накрыла" минометным огнем, после чего выпустила по ее территории 14 ракет. Также из минометов была обстреляна Хотинская община. Здесь обошлось без жертв.

Как сообщалось, 28 июня в результате вражеских обстрелов Сумской области два человека погибли, трое получили ранения. Оккупанты выпустили по региону за день более 180 снарядов.

