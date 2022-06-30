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У Зеленского подвели итоги саммита НАТО

Страны Запада должны поставлять Украине больше тяжелого вооружения, чтобы ВСУ одержали победу.
У Зеленского подвели итоги саммита НАТО

Поставляя в Украину тяжелое вооружение, ее партнеры могут больше не бояться "российской военной машины". Об этом в среду, 29 июня, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"По хорошо известной традиции, любая машина, сделанная в России, быстро ломается, глохнет и превращается в металлолом. Доказано ВСУ...", - объяснил представитель ОП.

Напомним, накануне в ходе саммита НАТО в Мадриде страны-члены Альянса решительно осудили войну России против Украины, призвав РФ прекратить военные действия, а Беларусь - не быть соучастником в войне.

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