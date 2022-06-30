Зеленский утвердил решение СНБО о реестре олигархов

В решении Совета раскрыто, как будет формироваться и вестись реестр, а также отмечен порядок внесения сведений об олигархах.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасноти и обороны о реестре олигархов. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 29 июня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", - говорится в тексте документа.

В решении СНБО раскрыто, как будет формироваться и вестись реестр. Так, в аппарате Совета будут определены ответственные за это структуры, сам реестр будет в электронной форме и будет вестись на государственном языке, в список не будут попадать сведения, содержащие гостайну или служебную информацию.

Также отмечен порядок внесения сведений об олигархах - они будут включать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснование признания лица олигархом.

Напомним, 17 июня Совет национальной безопасности и обороны одобрил положение о реестре олигархов.