Итоги 29.06: Прямая угроза и обмен азовцев

НАТО признало Россию прямой угрозой безопасности; Украина и РФ совершили самый масштабный с начала войны обмен пленными. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Утверждена новая стратегия НАТО

На саммите стран НАТО в Мадриде утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе". Документ заключен до 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите, заявил, что Россия ведет сейчас войну не только против Украины, но и за право диктовать свои условия всей Европе.

Украина вернула 95 защитников Азовстали

В рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными (по формуле "144 на 144") Украина вернула 59 бойцов Национальной гвардии, 30 - Военно-морских сил, 28 - Вооруженных сил Украины, 17 - Государственной пограничной службы Украины, 9 - Территориальной обороны, 1 - Национальной полиции Украины.

Из 144 освобожденных - 95 защитников Азовстали, среди них 43 военнослужащих полка Азов.

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Власти Украины подписали с Евросоюзом соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Договор был подписано во французском Лионе. Он упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве

В городе Николаев вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Ударом были разрушены квартиры с третьего по пятый этаж в одном подъезде с последующим пожаром. Вследствие атаки погибли пять человек, еще пятеро пострадали.

Украина и Индонезия подписали соглашение о безвизе

Президент Индонезии впервые за все годы независимости Украины прибыл с визитом в Киев. Джоко Видодо провел переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам которых главы МИД двух стран подписали соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

США предоставили Украине грант в $1,3 млрд

Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в размере 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета на 7,5 млрд долларов. Перевод средств уже осуществлен.

ВСУ освободили еще два населенных пункта под Херсоном

В ходе контрнаступления украинская армия деоккупировала два села в Херсонском районе - Зеленый Гай и Барвинок, - которые находятся в 25 километрах от оккупированного областного центра.

НАТО пригласила Финляндию и Швецию в блок

Североатлантический альянс пригласил Финляндию и Швецию стать членами НАТО. В блоке приветствовали заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по вопросу вступления. Финляндия и Швеция станут полноценными членами Альянса после того, как 30 стран-участников НАТО ратифицируют соглашение.