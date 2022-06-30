Итоги 29.06: Прямая угроза и обмен азовцев
Утверждена новая стратегия НАТО
На саммите стран НАТО в Мадриде утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе". Документ заключен до 2030 года.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите, заявил, что Россия ведет сейчас войну не только против Украины, но и за право диктовать свои условия всей Европе.
Украина вернула 95 защитников Азовстали
В рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными (по формуле "144 на 144") Украина вернула 59 бойцов Национальной гвардии, 30 - Военно-морских сил, 28 - Вооруженных сил Украины, 17 - Государственной пограничной службы Украины, 9 - Территориальной обороны, 1 - Национальной полиции Украины.
Из 144 освобожденных - 95 защитников Азовстали, среди них 43 военнослужащих полка Азов.
Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС
Власти Украины подписали с Евросоюзом соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Договор был подписано во французском Лионе. Он упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве
В городе Николаев вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Ударом были разрушены квартиры с третьего по пятый этаж в одном подъезде с последующим пожаром. Вследствие атаки погибли пять человек, еще пятеро пострадали.
Украина и Индонезия подписали соглашение о безвизе
Президент Индонезии впервые за все годы независимости Украины прибыл с визитом в Киев. Джоко Видодо провел переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам которых главы МИД двух стран подписали соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
США предоставили Украине грант в $1,3 млрд
Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в размере 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета на 7,5 млрд долларов. Перевод средств уже осуществлен.
ВСУ освободили еще два населенных пункта под Херсоном
В ходе контрнаступления украинская армия деоккупировала два села в Херсонском районе - Зеленый Гай и Барвинок, - которые находятся в 25 километрах от оккупированного областного центра.
НАТО пригласила Финляндию и Швецию в блок
Североатлантический альянс пригласил Финляндию и Швецию стать членами НАТО. В блоке приветствовали заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по вопросу вступления. Финляндия и Швеция станут полноценными членами Альянса после того, как 30 стран-участников НАТО ратифицируют соглашение.