Ракетный удар по многоэтажке Николаева: количество жертв возросло

Сообщается о 6 погибших и 6 раненых.

От удара по многоэтажке в Николаеве погибли 6 человек / ДСНС

В результате ракетного удара по многоэтажному дому в Николаеве погибли шесть человек. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Также сообщается, что шесть человек получили ранения.

"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где сейчас известно о 6 погибших и 6 пострадавших", - написал Ким.

По его словам, ракета оккупантов также попала в базу отдыха и гаражный кооператив.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.