Войска РФ ночью и утром обстреливали Днепропетровскую область
Ночью и утром 30 июня российские оккупанты вновь обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В частности, враг из разного оружия несколько раз обстрелял Зеленодольскую общину. По предварительной информации, никто из людей не погиб и не пострадал.
В Великой Костромке удар пришелся по центру села. В результате есть разрушения. В Зеленодольском районе в результате вражеского обстрела уничтожен склад, в котором было 40 тонн зерна.
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Нужно отметить, что российские оккупанты каждый день обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего пострадали Апостоловский и Криворожский районы.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин, решив напасть на Украину, недооценил нашу страну на разных уровнях.
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