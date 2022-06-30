Из порта Бердянска оккупанты вывезли судно с тысячами тонн украинского зерна

Из порта вышло судно с семью тысячами тонн украденного у Украины зерна

Российские захватчики вывезли из временно оккупированного Бердянска украденное украинское зерно. Судно с семью тысячами тонн зерна уже ушло из местного порта. Об этом сегодня сообщили росСМИ.

Об этом, как пишут СМИ, заявил назначенный оккупантами "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий. Куда именно направляется груз, псевдо-глава не уточнил, отметив только, что это "дружественные страны"

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ незаконно вывезла с территории Украины около 400 тысяч тонн зерна. В том числе, спутник зафиксировал факт вывоза оккупантами украинского зерна в Сирию.

К слову, Великобритания намерена помочь Украине с экспортом зерна, а также будет препятствовать России в продаже украденного украинского урожая. Британия предоставит технологию, которая позволяет проверять зерно и устанавливать его происхождение.

Напомним, что российские оккупанты объявили о плане на захваченный и разрушенный Мариуполь после визита гауляйтера оккупированной Донеччины Хоценко.

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