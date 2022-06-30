РФ осознанно убила гражданских в драмтеатре Мариуполя – отчет

Amnesty International доказала, что россияне специально бомбили убежище с мирными людьми

Во время мартовских боев за Мариуполь российские военное командование знало, что в подвалах Драматического театра прячутся сотни мирных жителей. Тем не менее, российская авиация целенаправленно сбросила на здание бомбу. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International.

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"Организация задокументировала, как российские военные, очевидно, намеренно разбомбили театр – несмотря на то, что знали о пребывании там 16 марта сотен мирных жителей, что квалифицирует удар как явное военное преступление", – говорится в отчете.

Отмечается, что результаты расследования базируются на опросах свидетелей и многочисленных цифровые доказательствах. В Amnesty International пришли к выводу, что российские самолеты сбросили на театр две 500-килограммовые бомбы, которые упали рядом друг с другом и взорвались почти одновременно.

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"Многие люди были ранены и убиты во время этого безжалостного нападения. Очевидно, что их гибель стала результатом того, что российские войска намеренно обстреливали мирных украинских граждан", – заявила генсекретарь организации Агнесса Калламард.

Напомним, по данным украинских властей в мариупольском драмтеатре погибло около 300 человек, но журналисты подсчитали, что жертв могло быть вдвое больше.

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