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Войска РФ снова обстреляли приграничные районы Черниговщины

Российские войска обстреляли область из ствольной артиллерии
Войска РФ снова обстреляли приграничные районы Черниговщины
Выстрел из артиллерии. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Оккупанты сегодня из ствольной артиллерии снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области. Об этом сообщилив Оперативном командовании "Север". 

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"Было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно, из ствольной артиллерии", - поделились в командовании. 

Взрывы раздавались также в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Враг вел обстрел с территории РФ. 

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Также не поступало информации о повреждениях инфраструктуры, как поделились в ОК “Север”.  

Отметим, что приграничные к России области регулярно страдают от вражеских обстрелов. Так, оккупанты с территории России 27 июня несколько раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области. В сумме было зафиксировано около 60 "прилетов".

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