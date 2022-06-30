Войска РФ снова обстреляли приграничные районы Черниговщины
Оккупанты сегодня из ствольной артиллерии снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области. Об этом сообщилив Оперативном командовании "Север".
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"Было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно, из ствольной артиллерии", - поделились в командовании.
Взрывы раздавались также в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Враг вел обстрел с территории РФ.
К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Также не поступало информации о повреждениях инфраструктуры, как поделились в ОК “Север”.
Отметим, что приграничные к России области регулярно страдают от вражеских обстрелов. Так, оккупанты с территории России 27 июня несколько раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области. В сумме было зафиксировано около 60 "прилетов".
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