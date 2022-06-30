Войска РФ снова обстреляли приграничные районы Черниговщины

Российские войска обстреляли область из ствольной артиллерии

Оккупанты сегодня из ствольной артиллерии снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области. Об этом сообщилив Оперативном командовании "Север".

Читайте также: Поселок Десна Черниговской области снова попал под обстрел

"Было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно, из ствольной артиллерии", - поделились в командовании.

Взрывы раздавались также в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Враг вел обстрел с территории РФ.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Также не поступало информации о повреждениях инфраструктуры, как поделились в ОК “Север”.

Отметим, что приграничные к России области регулярно страдают от вражеских обстрелов. Так, оккупанты с территории России 27 июня несколько раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области. В сумме было зафиксировано около 60 "прилетов".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.