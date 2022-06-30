Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов

Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон (~48.5 млн долларов).

Правительство Швеции приняло решение предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщает Министерство обороны Швеции.

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Сообщается, что Украине будут переданы противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон (~48.5 млн долларов).

До этого Швеция четырежды жертвовала Украине военное оборудование, средства индивидуальной защиты, экологически чистые продукты питания, оборудование для разминирования, противотанковое оружие, огнестрельное оружие, противолодочный ракетный комплекс и т. д.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.