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Кулеба призвал страны Африки оказать давление на Кремль

Дмитрий Кулеба считает, что это поможет экспорту украинского зерна в Африку.
 |  Автор: Виталий Кулак
Кулеба призвал страны Африки оказать давление на Кремль
Дмитрий Кулеба / EPA / UPG

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Африки вместе оказать давление на Россию, чтобы она прекратила блокировать украинские морские порты. Это поможет экспорту украинского зерна в Африку, сказал министр в интервью The Citizen.

Кулеба подчеркнул, что если Россия не разблокирует украинские морские порты в течение ближайших нескольких недель, то это может привести к серьезному продовольственному кризису в мире.

Нужно отметить, что Украина до войны поставляла зерно и другую сельскохозяйственную продукцию во многие африканские страны. Причем поставляла в очень больших количествах. Страны Африки не могут заменить украинское зерно другим, поэтому им остается надеяться, что Россия все-таки не будет мешать экспорту продовольствия из Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба объяснил, как статус кандидата в члены Евросоюза повлияет на Украину.

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