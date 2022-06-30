Кулеба призвал страны Африки оказать давление на Кремль
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Африки вместе оказать давление на Россию, чтобы она прекратила блокировать украинские морские порты. Это поможет экспорту украинского зерна в Африку, сказал министр в интервью The Citizen.
Кулеба подчеркнул, что если Россия не разблокирует украинские морские порты в течение ближайших нескольких недель, то это может привести к серьезному продовольственному кризису в мире.
Нужно отметить, что Украина до войны поставляла зерно и другую сельскохозяйственную продукцию во многие африканские страны. Причем поставляла в очень больших количествах. Страны Африки не могут заменить украинское зерно другим, поэтому им остается надеяться, что Россия все-таки не будет мешать экспорту продовольствия из Украины.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба объяснил, как статус кандидата в члены Евросоюза повлияет на Украину.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.