Оккупанты готовят провокацию, чтобы обвинить украинских атомщиков в хранении оружия.

Оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС осушить охлаждающие бассейны. Об этом сообщает Энергоатом.

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"Чтобы снять с себя ответственность за совершение актов ядерного терроризма, рашисты прибегают к силовому принуждению против украинских атомщиков. Сейчас они издевательствами и пытками заставляют работников гидроцеха станции придумывать обоснование необходимости осушения этих бассейнов", - заявили в компании.

Оккупанты готовят провокацию, чтобы обвинить украинских атомщиков в хранении оружия. Именно под предлогом проверки чаш они настаивают на осушении охлаждающих бассейнов.

"Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования", - предупредили в Энергоатоме.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.