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Оккупанты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами: пострадали люди

Противник вновь применяет запрещенные кассетные снаряды
Оккупанты обстреляли Славянск кассетными боеприпасами: пострадали люди
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Славянске Донецкой области в результате российских обстрелов запрещенными кассетными боеприпасами оккупанты ранили шестерых гражданских. Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.  

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"Сегодня, 30 июня, Славянск снова подвергся обстрелу кассетными боеприпасами. Взрывы раздались на улицах Батюка и Свободной. Ранения получили шесть человек”, - рассказал Лях. 

Отметим, что российские оккупанты вчера, 29 июня, из авиации, артиллерии и РСЗО обстреляли десять населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие мирные жители. Враг обстрелял Авдеевку, Бахмут, Славянск, Соледар, Первомайское и другие населенные пункты Донбасса. 

Напомним, что в Славянске правоохранители задержали 49-летнего местного жителя, который в социальной сети размещал данные про расположение ВСУ. 

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