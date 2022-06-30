Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В Украине по решению суда в рамках расследования уголовного производства арестованы корпоративные права и деньги на банковских счетах туристической компании, владельцем которой является российский миллиардер. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что конечным владельцем туристической компании является российский бизнесмен, приближенный к политической верхушки страны-агрессора. Он владеет крупнейшей российской сталелитейной и горнодобывающей компанией. Ему также принадлежат несколько других предприятий. В 2016 году Путин наградил его знаком отличия "За благодеяние".

Следователи СБУ по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Все арестованные активы туристической компании передали в управление АРМА. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее суд арестовал имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен.

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Суд арестовал активы турагентства российского миллиардера / ssu.gov.ua

Суд арестовал активы турагентства российского миллиардера / ssu.gov.ua