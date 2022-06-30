В Раде отрицают планы уволить Шмыгаля

В парламенте говорят, что премьер работает хорошо

В настоящее время на уровне Верховной Рады отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не рассматривается и даже не обсуждается. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия у себя в Телеграм.

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“Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается. Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы”, – заверил глава парламентского монобольшинства.

При этом Арахамия отметил, что “точечные ротации” происходят в Кабинете Министров постоянно. По его словам, кадровые изменения в правительстве “возможны всегда”, и когда соответствующее решение будет принято, общественности о нем сообщат.

Напомним, Шмыгаль рассказал о направлениях в работе Кабмина. Разработка этих направлений стала возможна благодаря получению Украиной статуса государства-кандидата в ЕС.

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