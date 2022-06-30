Оккупанты готовы платить десятки тысяч долларов, чтоб сбежать с войны - СБУ

За “демобилизацию” оккупанты готовы отдать 20 тысяч долларов

Захватчики, которые воюют против Украины, ищут 20 тысяч долларов, чтоб оплатить себе “демобилизацию” с войны. Об этом стало известно из нового перехваченного СБУ телефонного разговора оккупантов.

Мобилизованный в так называемой "ДНР" отец рассказывает сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". И готов ради этого даже продать свое авто. Сын расстроил отца, что этих денег будет мало, поскольку такая “услуга” уже стоит 20 тысяч долларов, а не 2 тыс, как было раньше.

"Ну, когда гребли, так да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тысяч долларов", - поделился сын.

В СБУ добавили, что сразу откупиться от "мобилизации" на месте можно за $2 тыс, а сейчас уйти с фронта стоит в десять раз дороже. В СБУ также напомнили, что существует и бесплатная альтернатива - горяча линия 2402, по которой можно сдаться в плен.

Напомним, что в России сотрудники ОМОНа и СОБРа массово увольняются со службы, чтоб не попасть на войну в Украину.

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